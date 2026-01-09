Хомуха об уходе Дивеева из ЦСКА: «Первое время будут определенные проблемы – даже если купят игрока на позицию. Лусиано – не профильный центрфорвард, минус – отсутствие скорости»
Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал возможные трансферы клуба.
– Нужен ли сейчас Баринов ЦСКА?
– Сейчас он бы не помешал, потому что клуб ведет борьбу за титул. Наличие сильного футболиста улучшило бы состав.
– Агент Дивеева сообщил, что Игорь прошёл медосмотр для перехода в «Зенит». Уход Дивеева не станет фатальным для ЦСКА?
– То, что первое время будут определенные проблемы, – это очевидно. Даже с учетом того, что купят футболиста [на эту позицию], все равно необходимо будет какое-то время на адаптацию.
– Лусиано способен закрыть проблему с нападающим?
– Мне кажется, что это не профильный центральный нападающий.
Он лучше действует из глубины, обладает комбинационным навыком, может отдавать голевые передачи. Когда есть пространство, самый серьезный минус – это отсутствие скорости, – сказал Дмитрий Хомуха