Хомуха об уходе Дивеева из ЦСКА: «Первое время будут определенные проблемы – даже если купят игрока на позицию. Лусиано – не профильный центрфорвард, минус – отсутствие скорости»

Дмитрий Хомуха высказался о возможных трансферах ЦСКА.

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха прокомментировал возможные трансферы клуба.

– Нужен ли сейчас Баринов ЦСКА?

– Сейчас он бы не помешал, потому что клуб ведет борьбу за титул. Наличие сильного футболиста улучшило бы состав.

– Агент Дивеева сообщил, что Игорь прошёл медосмотр для перехода в «Зенит». Уход Дивеева не станет фатальным для ЦСКА?

– То, что первое время будут определенные проблемы, – это очевидно. Даже с учетом того, что купят футболиста [на эту позицию], все равно необходимо будет какое-то время на адаптацию.

– Лусиано способен закрыть проблему с нападающим?

– Мне кажется, что это не профильный центральный нападающий.

Он лучше действует из глубины, обладает комбинационным навыком, может отдавать голевые передачи. Когда есть пространство, самый серьезный минус – это отсутствие скорости, – сказал Дмитрий Хомуха