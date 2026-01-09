Артета о том, является ли ничья с «Ливерпулем» упущенной возможностью: «Да, каждый раз, когда «Арсенал» не выигрывает. Но тогда бы мы были впереди на 12, 15 или 20 очков»

Микель Артета высказался о матче против «Ливерпуля».

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета после матча АПЛ против «Ливерпуля » (0:0) ответил на вопрос о том, считает ли эту игру упущенной возможностью.

«Да, каждый раз, когда мы не выигрываем. Но тогда бы мы были вперед соперников на 12, 15 или 20 очков.

Я должен отдать должное команде и игрокам в отдельности за то, что они сделали в этот рождественский период. Это невероятно, учитывая требования и расписание матчей. То, что футболисты сделали, – это замечательно.

Ребята заслуживают моей похвалы и всеобщего признания, учитывая все проблемы, которые у нас были», – сказал Микель Артета .

