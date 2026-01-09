Невилл о тренере для «МЮ»: «Стоит подождать, если получится заполучить Анчелотти или Тухеля. Они работали в АПЛ, выигрывали и не испугаются слов какого-нибудь эксперта»

Гари Невилл допустил, что Тухель и Анчелотти могут подойти «МЮ».

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед » Гари Невилл поделился мыслями о том, какой тренер нужен манкунианскому клубу после отставки Рубена Аморима.

«Нужно избежать рисков. Похоже, назначение тренера отложат на 4-5 месяцев, и я с этим не спорю, потому что если манкунианцы смогут заполучить Карло Анчелотти или Томаса Тухеля , тренера такого уровня, то тогда стоит подождать.

Если вспомнить все назначения за 12 лет, то Жозе Моуринью – единственный, кто соответствует критериям клуба.

Нужно исключить риски. Знает ли кандидат, как тренировать в этой лиге и как здесь играть? Удалось ли ему добиться успеха в Европе и хорошо выступить в Лиге чемпионов? Выигрывал ли он титулы? Может ли он справиться с большим давлением и напряженной атмосферой? Он должен соответствовать этим критериям.

Анчелотти и Тухель работали в Англии, выигрывали чемпионаты, Лигу чемпионов и тренировали больших игроков. Они ничуть не испугаются, если какой-нибудь эксперт что-нибудь скажет.

Моя мысль в том, что если задуматься над этими критериями, то увидите, что речь идет всего о двух или трех тренерах», – сказал Гари Невилл .