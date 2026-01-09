Губерниев о «Спартаке»: «Могу дать совет руководителям, которые упорно не приглашают Талалаева. Ребят, смотрите вширь нашей родины. Не там ищут»

Дмитрий Губерниев дал комментарий о назначении тренера в «Спартаке».

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о «Спартаке » после назначения Хуана Карседо на пост главного тренера команды.

«Я могу только дать совет руководителям, которые упорно не приглашают Андрея Талалаева , например. Ребят, смотрите вширь нашей родины. Не там ищут», – сказал Дмитрий Губерниев.