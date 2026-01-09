Губерниев о «Спартаке»: «Могу дать совет руководителям, которые упорно не приглашают Талалаева. Ребят, смотрите вширь нашей родины. Не там ищут»
Дмитрий Губерниев дал комментарий о назначении тренера в «Спартаке».
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о «Спартаке» после назначения Хуана Карседо на пост главного тренера команды.
«Я могу только дать совет руководителям, которые упорно не приглашают Андрея Талалаева, например. Ребят, смотрите вширь нашей родины. Не там ищут», – сказал Дмитрий Губерниев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Евро-футбол»
