Тибо Куртуа: «Реал» должен победить «Барселону» в Суперкубке Испании. Мы проиграли им два финала в прошлом сезоне, но каталонцы жаждут реванша из-за поражения в Ла Лиге»

Тибо Куртуа: «Реал» должен победить «Барселону».

Вратарь «Реала » Тибо Куртуа после победы над «Атлетико» (2:1) поделился ожиданиями от противостояния против «Барселоны» в финале Суперкубка Испании, который пройдет 11 января.

«Мы должны победить. В прошлом сезоне мы проиграли им два финала.

Поэтому мы хотим победим, но этого хочет и «Барселона» , которая уступила в класико в Ла Лиге и жаждет реванша. Это будет отличный матч двух команд, которые хотят победить.

Нам нужно хорошо восстановиться, чтобы со свежими ногами постараться победить в воскресенье», – сказал Тибо Куртуа.

