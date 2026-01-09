Тибо Куртуа: «Реал» должен победить «Барселону» в Суперкубке Испании. Мы проиграли им два финала в прошлом сезоне, но каталонцы жаждут реванша из-за поражения в Ла Лиге»
Тибо Куртуа: «Реал» должен победить «Барселону».
Вратарь «Реала» Тибо Куртуа после победы над «Атлетико» (2:1) поделился ожиданиями от противостояния против «Барселоны» в финале Суперкубка Испании, который пройдет 11 января.
«Мы должны победить. В прошлом сезоне мы проиграли им два финала.
Поэтому мы хотим победим, но этого хочет и «Барселона», которая уступила в класико в Ла Лиге и жаждет реванша. Это будет отличный матч двух команд, которые хотят победить.
Нам нужно хорошо восстановиться, чтобы со свежими ногами постараться победить в воскресенье», – сказал Тибо Куртуа.
«Реал» вышел в финал на «Барсу». Благодаря мегаштрафному Вальверде – и его же ассисту
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Реала»
