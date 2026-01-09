Морган про ничью «Арсенала»: «Плохая и странно вялая игра. Беспокоюсь за Дьокереша – он не выглядит способным забивать. Не понравилось, что сделал Мартинелли»
Пирс Морган назвал вялой игру «Арсенала» против «Ливерпуля».
Телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган высказался о результате матча против «Ливерпуля» в 21-м туре АПЛ (0:0).
«Плохая и странно вялая игра в исполнении «Арсенала».
Беспокоюсь по поводу Виктора Дьокереша, которые не выглядит способным забивать, и мне не понравилось, что сделал Габриэл Мартинелли с Конором Брэдли. Но команда взяла один балл, и я рад отрыву в шесть очков в таблице», – написал Пирс Морган.
«Идиот. Удивлен, что ему не врезали». Мартинелли вытолкал игрока «Ливерпуля» с серьезной травмой
Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4513 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: твиттер журналиста Пирса Моргана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости