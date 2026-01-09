Морган про ничью «Арсенала»: «Плохая и странно вялая игра. Беспокоюсь за Дьокереша – он не выглядит способным забивать. Не понравилось, что сделал Мартинелли»

Пирс Морган назвал вялой игру «Арсенала» против «Ливерпуля».

Телеведущий и болельщик «Арсенала» Пирс Морган высказался о результате матча против «Ливерпуля» в 21-м туре АПЛ (0:0).

«Плохая и странно вялая игра в исполнении «Арсенала ».

Беспокоюсь по поводу Виктора Дьокереша , которые не выглядит способным забивать, и мне не понравилось, что сделал Габриэл Мартинелли с Конором Брэдли . Но команда взяла один балл, и я рад отрыву в шесть очков в таблице», – написал Пирс Морган.

