ПАОК вышел из переговоров по Дркушичу. Клуб не готов заплатить запрашиваемую «Зенитом» сумму (Legalbet)
Ванья Дркушич не перейдет в ПАОК.
ПАОК вышел из переговоров по трансферу защитника «Зенита» Ваньи Дркушича, сообщил Legalbet.
Греческий клуб оказался не готов заплатить запрашиваемую петербуржцами сумму.
В этом сезоне Дркушич провел 17 матчей в Мир РПЛ и не сделал результативных действий при двух желтых карточках.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Legalbet
