ПАОК вышел из переговоров по Дркушичу. Клуб не готов заплатить запрашиваемую «Зенитом» сумму (Legalbet)

Ванья Дркушич не перейдет в ПАОК.

ПАОК вышел из переговоров по трансферу защитника «Зенита » Ваньи Дркушича , сообщил Legalbet.

Греческий клуб оказался не готов заплатить запрашиваемую петербуржцами сумму.

В этом сезоне Дркушич провел 17 матчей в Мир РПЛ и не сделал результативных действий при двух желтых карточках.