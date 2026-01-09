  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Кин назначил бы Хау тренером «МЮ»: «Нравится его спокойствие – порой команде это и нужно. Эдди был с «Ньюкаслом» в ЛЧ, выиграл Кубок лиги. Он провел уже 700-800 матчей»
13

Кин назначил бы Хау тренером «МЮ»: «Нравится его спокойствие – порой команде это и нужно. Эдди был с «Ньюкаслом» в ЛЧ, выиграл Кубок лиги. Он провел уже 700-800 матчей»

Рой Кин назначил бы Эдди Хау на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Рой Кин заявил, что хотел бы назначения Эдди Хау на пост главного тренера манкунианцев после отставки Рубена Аморима.

«Я бы назначил Эдди Хау. Мне он нравится. Нравится его работа. Он провел уже много матчей, его команды играют в хороший футбол.

Да, Эдди хорош не для всех, у него есть критики, но мне нравится, как он работает в «Ньюкасле» и как работал до этого в «Борнмуте». Он провел уже 700-800 матчей, но при этом все еще молодой парень.

Мне нравится его спокойствие – думаю, порой «Манчестер Юнайтед» немного это и нужно. Мне нравятся эмоциональные люди, я и сам такой.

Но все-таки обратите внимание на его спокойствие, работу в «Ньюкасле», он был с ними в Лиге чемпионов, выиграл Кубок английской лиги. Я был бы рад увидеть его в «Манчестер Юнайтед», – сказал Рой Кин.

Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4508 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнееЦСКА
«Зенит»: топ-защитник с паспортомЗенит
Равноценный обменИгорь Дивеев
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Daily Mail
logoРой Кин
logoЭдди Хау
logoпремьер-лига Англия
logoНьюкасл
logoМанчестер Юнайтед
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Бабаев об обмене Гонду на Дивеева: «Игорь заслужил уважение болельщиков, надеемся, у Лусиано в ЦСКА будет не менее яркая карьера. Многие сочли сделку неочевидной – мы уверены, она пойдет на пользу»
10 минут назад
Чемпионат Италии. «Милан» поделил очки с «Фиорентиной», «Интер» против «Наполи», «Лацио» в гостях у «Вероны»
11 минут назадLive
Зырянов о продаже Жерсона: «Зенит» остался в плюсе и получил допактивы: права на игроков из системы «Крузейро» и бонусы за последующие победы клуба. Жерсон отказался от части выплат»
17 минут назад
Агент Карла Баллак о его словах про «Реал»: «В контексте это высказывание абсолютно безобидно. Общество постоянно указывает, как надо выражать мысли, нам нужна искренность»
21 минуту назад
Сергей Кирьяков: «Никто из наших молодых футболистов не готов играть в топ-лигах Европы – они пока очень сырые. Батраков, Кисляк и Глушенков наиболее близки, может быть»
38 минут назад
Чемпионат Германии. «Бавария» принимает «Вольфсбург», «Боруссия» Менхенгладбах разгромила «Аугсбург»
50 минут назадLive
Кубок Англии. 3-й раунд. «МЮ» играет с «Брайтоном», «Арсенал» забил 4 гола «Портсмуту» в гостях
45 минут назадLive
Дивеев об уходе из ЦСКА: «Когда клуб предложил обмен, я понял, что пришло время двигаться дальше и настал момент перемен. Карьера футболиста состоит из сложных решений»
45 минут назад
Гонду о ЦСКА: «Нравятся игровая идея и то, как все устроено за пределами поля. Об интересе клуба узнал в октябре и ответил положительно, давно за ним слежу»
51 минуту назадФото
«Милан» не проигрывает в Серии А с августа – 18 матчей. Команда Аллегри потеряла очки в двух турах подряд
59 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Эспаньол» в гостях у «Леванте», «Райо» победил «Мальорку»
38 секунд назадLive
Мостовой о Дивееве: «Не понимаю, как ЦСКА отпустил его в «Зенит». Игорь – лучший центральный защитник России. После ухода Роши опасно терять еще одного игрока обороны»
10 минут назад
Кубок Франции. 1/16 финала. «Лилль» против «Лиона», «ПСЖ» Сафонова сыграет с «Парижем» в понедельник
14 минут назад
«Бавария» – «Вольфсбург». 1:1 – Пейчинович забил, у Фишера автогол. Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
Артета о 4:1 с «Портсмутом» в Кубке Англии: «Мы знали, что соперник навяжет борьбу – нужно было найти способ доминировать. Во втором тайме «Арсенал» сделал то, что должен был»
21 минуту назад
Аллегри после ничьих с «Дженоа» и «Фиорентиной»: «Милану» нужно снова начать побеждать. Для выхода в ЛЧ не хватает от 34 до 46 очков»
25 минут назад
«Манчестер Юнайтед» – «Брайтон». 0:1 – Груда открыл счет. Онлайн-трансляция
34 минуты назадLive
Вратарь «Пари НН» Медведев назвал Златана сильнейшим форвардом, против которого играл: «Назову еще Дзюбу, в России точно. Они похожи по стилю игры»
45 минут назад
«Ты был избранным! Ты должен был бороться… 😂» Круговой цитатой из «Звездных войн» отреагировал на переход Дивеева в «Зенит» из ЦСКА
45 минут назад
«Милан» вырвал ничью с «Фиорентиной» – 1:1. Нкунку сравнял на 90-й, Ваноли получил красную за споры с судьей
сегодня, 16:06