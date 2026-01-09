Павел Яковлев: «Спартак» всегда должен бороться за первые места в РПЛ. У Карседо есть необходимый опыт, чтобы привести команду к трофею»
Павел Яковлев: у Карседо есть опыт, чтобы привести «Спартак» к трофею.
Бывший футболист «Спартака» Павел Яковлев оценил назначение Хуана Карседо на пост главного тренера команды.
«Карседо – очень требовательный тренер. Это то, что нужно, чтобы бороться за самые высокие места, за чемпионство.
«Спартак» – это одна из тех команд РПЛ, которая всегда должна бороться за первые места. Этого требуют и болельщики, и руководство. И финансовые возможности у клуба есть.
А у Карседо есть необходимый опыт, чтобы привести команду к трофею. Его «Пафос» выигрывал чемпионство и в ЛЧ неплохо пошумел.
Так что у «Спартака» есть все, чтобы в следующем сезоне быть претендентом на чемпионство – и опытный тренер, и отличный состав», – сказал Павел Яковлев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «РБ Спорт»
