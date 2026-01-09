Мартинелли извинился перед Брэдли: «В пылу борьбы я не понял, что он получил серьезную травму. Желаю Конору скорейшего восстановления»

Габриэл Мартинелли извинился перед Конором Брэдли.

Вингер «Арсенала » Габриэл Мартинелли заявил, что извинился перед защитником «Ливерпуля» Конором Брэдли .

Между футболистами произошел инцидент в компенсированное время ко второму тайму матча 21-го тура АПЛ , завершившегося со счетом 0:0.

Брэдли неудачно приземлился на газон после того, как выбил мяч. Мартинелли пытался вытолкнуть Конора за пределы поля, когда тот лежал у боковой линии. Действия бразильца возмутили игроков «Ливерпуля», что привело к массовой стычке. Брэдли покинул стадион на костылях .

«Конор и я обменялись сообщениями. Я извинился перед ним. В пылу борьбы я не понял, что он получил серьезную травму.

Хочу сказать, что я глубоко сожалею о своей реакции. Желаю Конору скорейшего восстановления», – написал Габриэл Мартинелли в социальной сети.

«Идиот. Удивлен, что ему не врезали». Мартинелли вытолкал игрока «Ливерпуля» с серьезной травмой