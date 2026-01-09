Мартинелли извинился перед Брэдли: «В пылу борьбы я не понял, что он получил серьезную травму. Желаю Конору скорейшего восстановления»
Вингер «Арсенала» Габриэл Мартинелли заявил, что извинился перед защитником «Ливерпуля» Конором Брэдли.
Между футболистами произошел инцидент в компенсированное время ко второму тайму матча 21-го тура АПЛ, завершившегося со счетом 0:0.
Брэдли неудачно приземлился на газон после того, как выбил мяч. Мартинелли пытался вытолкнуть Конора за пределы поля, когда тот лежал у боковой линии. Действия бразильца возмутили игроков «Ливерпуля», что привело к массовой стычке. Брэдли покинул стадион на костылях.
«Конор и я обменялись сообщениями. Я извинился перед ним. В пылу борьбы я не понял, что он получил серьезную травму.
Хочу сказать, что я глубоко сожалею о своей реакции. Желаю Конору скорейшего восстановления», – написал Габриэл Мартинелли в социальной сети.
