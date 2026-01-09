  • Спортс
  • Мартинелли извинился перед Брэдли: «В пылу борьбы я не понял, что он получил серьезную травму. Желаю Конору скорейшего восстановления»
Мартинелли извинился перед Брэдли: «В пылу борьбы я не понял, что он получил серьезную травму. Желаю Конору скорейшего восстановления»

Габриэл Мартинелли извинился перед Конором Брэдли.

Вингер «Арсенала» Габриэл Мартинелли заявил, что извинился перед защитником «Ливерпуля» Конором Брэдли.

Между футболистами произошел инцидент в компенсированное время ко второму тайму матча 21-го тура АПЛ, завершившегося со счетом 0:0.

Брэдли неудачно приземлился на газон после того, как выбил мяч. Мартинелли пытался вытолкнуть Конора за пределы поля, когда тот лежал у боковой линии. Действия бразильца возмутили игроков «Ливерпуля», что привело к массовой стычке. Брэдли покинул стадион на костылях.

«Конор и я обменялись сообщениями. Я извинился перед ним. В пылу борьбы я не понял, что он получил серьезную травму. 

Хочу сказать, что я глубоко сожалею о своей реакции. Желаю Конору скорейшего восстановления», – написал Габриэл Мартинелли в социальной сети.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Liverpool Echo
