Мбаппе может сыграть против «Барсы» в финале Суперкубка Испании. Форвард прилетит в Саудовскую Аравию в пятницу

Килиан Мбаппе может сыграть в финале Суперкубка Испании.

Главный тренер «Реала » Хаби Алонсо сообщил, что Килиан Мбаппе имеет шанс сыграть в финальном матче Суперкубка Испании против «Барселоны», который пройдет 11 января.

Нападающий ранее не отправился вместе с командой в Саудовскую Аравию из-за растяжения связок колена. Француз не сыграл в полуфинале с «Атлетико» (2:1).

«Финал – это другое. Мбаппе прилетит в Саудовскую Аравию в пятницу. Ему намного лучше. Он тренировался и чувствует себя хорошо. Его шансы выйти на поле такие же, как и у всех остальных в команде», – сказал Хаби Алонсо .

