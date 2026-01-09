Мбаппе может сыграть против «Барсы» в финале Суперкубка Испании. Форвард прилетит в Саудовскую Аравию в пятницу
Килиан Мбаппе может сыграть в финале Суперкубка Испании.
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо сообщил, что Килиан Мбаппе имеет шанс сыграть в финальном матче Суперкубка Испании против «Барселоны», который пройдет 11 января.
Нападающий ранее не отправился вместе с командой в Саудовскую Аравию из-за растяжения связок колена. Француз не сыграл в полуфинале с «Атлетико» (2:1).
«Финал – это другое. Мбаппе прилетит в Саудовскую Аравию в пятницу. Ему намного лучше. Он тренировался и чувствует себя хорошо. Его шансы выйти на поле такие же, как и у всех остальных в команде», – сказал Хаби Алонсо.
«Реал» вышел в финал на «Барсу». Благодаря мегаштрафному Вальверде – и его же ассисту
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Реала»
