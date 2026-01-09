«Интер» отдал Карбони в аренду аргентинскому «Расингу». Хавбек провел 12 матчей за «Дженоа» в этом сезоне
Валентин Карбони перешел в «Расинг Авельянеда».
Аргентинский клуб арендовал 20-летнего атакующего полузащитника на один сезон.
В этом сезоне Карбони также выступал за «Дженоа» на правах аренды и провел 12 матчей за команду в Серии А, не сделав результативных действий. Его статистику можно изучить по ссылке.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный твиттер «Расинг Авельянеда»
