  • Вальверде о 2:1: «Атлетико» сыграл намного лучше «Реала», нужно быть самокритичными. Мы обязаны победить в финале»
Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде высказался о победе над «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании (2:1). 

«Первый гол после стольких матчей – сегодня был отличный матч, чтобы забить. У нас были моменты, но они сыграли намного лучше нас. Нам нужно это исправлять, мы должны действовать гораздо компактнее в те моменты, когда приходится терпеть. Нужно уметь обороняться и атаковать.

Всегда хочется начинать игру, забив первыми. Тяжело начать матч, проигрывая, и потом переворачивать игру. Нам немного не удавалось навязать свой футбол: моменты были, но в основном после контратак или когда мы ловили соперника на ошибках в расстановке. Нужно быть самокритичными.

После такого количества матчей у обеих команд жара здесь сказалась. Мы работаем ради этого, живем этим, но наступает момент, когда тело дает о себе знать».

О перепалке Диего Симеоне с Винисиусом

«Это часть футбольного кода – игроков и тренеров, часть футбола. Это дерби, и нормально, что все остается на поле, а футбол продолжает жить с этой искрой».

О класико в финале

«Нужно быть готовыми, хорошо восстановиться и настроиться на то, что мы обязаны победить», – сказал Вальверде в эфире Movistar. 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
