Артета про 0:0 с «Ливерпулем»: «Арсенал» доминировал в 1-м тайме, а во 2-м был неточен. Мартинелли не понимал, что Брэдли травмирован, он не хотел сделать ничего плохого»
Микель Артета прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (0:0) в 21-м туре АПЛ.
«Мы знаем, что все решают детали. Таймы получились совершенно разными. В первом мы много доминировали, но не находили нужной передачи для того, чтобы забить. Во второй половине нам не хватало точности при работе с мячом, и это позволяло сопернику проводить контратаки.
Не уверен, что по нашим воротам был хоть один удар, не считая нашей ошибки во втором тайме. В этой игре все мог решить только момент волшебства. На «Энфилде» его сотворил Собослаи. Сегодня подобного не было. Если ты не можешь победить, то должен не проиграть.
«Ливерпулю» следует отдать должное за то, насколько организованно он действовал [в первом тайме]. Он был очень терпелив, когда не нужно было прессинговать, и за него играют потрясающие футболисты – это чемпионы Англии.
Мартинелли, наверное, не понимал, что Брэдли травмирован, потому что я знаю Габи – он не хотел сделать ничего плохого», – отметил главный тренер «Арсенала».