Артета про 0:0 с «Ливерпулем»: «Арсенал» доминировал в 1-м тайме, а во 2-м был неточен. Мартинелли не понимал, что Брэдли травмирован, он не хотел сделать ничего плохого»

Микель Артета: «Арсенал» доминировал, но «Ливерпуль» терпелив.

Микель Артета прокомментировал ничью с «Ливерпулем» (0:0) в 21-м туре АПЛ .

«Мы знаем, что все решают детали. Таймы получились совершенно разными. В первом мы много доминировали, но не находили нужной передачи для того, чтобы забить. Во второй половине нам не хватало точности при работе с мячом, и это позволяло сопернику проводить контратаки.

Не уверен, что по нашим воротам был хоть один удар, не считая нашей ошибки во втором тайме. В этой игре все мог решить только момент волшебства. На «Энфилде» его сотворил Собослаи . Сегодня подобного не было. Если ты не можешь победить, то должен не проиграть.

«Ливерпулю» следует отдать должное за то, насколько организованно он действовал [в первом тайме]. Он был очень терпелив, когда не нужно было прессинговать, и за него играют потрясающие футболисты – это чемпионы Англии.

Мартинелли, наверное, не понимал, что Брэдли травмирован , потому что я знаю Габи – он не хотел сделать ничего плохого», – отметил главный тренер «Арсенала».