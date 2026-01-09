Дьокереш 10 матчей подряд не забивает с игры – с 1 ноября
Дьокереш 10 матчей подряд не забивает с игры.
Нападающий «Арсенала» Виктор Дьокереш не отметился результативными действиями в игре с «Ливерпулем» в 21-м туре АПЛ (0:0).
Швед провел на поле 64 минуты.
Дьокереш не забивает с игры уже на протяжении 10 матчей подряд – с 1 ноября, когда он поразил ворота «Бернли». Гол «Эвертону» на этом отрезке был забит с пенальти.
В сезоне АПЛ на его счету 5 голов (2 с пенальти) в 19 матчах. Статистика Дьокереша – здесь.
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости