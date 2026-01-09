Невилл о том, что Мартинелли пытался вытолкнуть травмированного Брэдли с поля: «Идиот. Я удивлен, что ни один из игроков «Ливерпуля» не врезал ему»

Гари Невилл: Мартинелли – идиот, нельзя было выталкивать Брэдли с поля.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл жестко раскритиковал поведение вингера «Арсенала » Габриэла Мартинелли в концовке матча с «Ливерпулем ».

Команды сыграли вничью со счетом 0:0 в 21-м туре АПЛ . В концовке встречи бразильский игрок «канониров» пытался вытолкнуть защитника мерсисайдцев Конора Брэдли за пределы поля, когда тот лежал у боковой линии, подвернув ногу. Перед этим он сначала слабо кинул в него мяч.

Действия бразильца возмутили игроков «Ливерпуля», что привело к массовой стычке. Вратарь мерсисайдцев Алиссон оттащил Мартинелли от своих партнеров.

«Нельзя выталкивать его с поля, нельзя так делать. Идиот. Я удивлен, что ни один из игроков «Ливерпуля» не подошел и не врезал ему. Я думаю, что он должен извиниться.

Я в бешенстве от Мартинелли, я не понимаю, как никто из игроков «Ливерпуля» не ударил его и не получил красную карточку. Абсолютно позорное поведение», – сказал Невилл в эфире Sky Sports.