Мартинелли бросил мяч в травмированного Брэдли и пытался вытолкнуть его за пределы поля. Из-за этого началась стычка игроков «Арсенала» и «Ливерпуля»
Игроки «Арсенала» и «Ливерпуля» устроили стычку в конце матча.
Между игроками «Арсенала» и «Ливерпуля» возникла потасовка в конце матча АПЛ.
Вингер «канониров» Габриэл Мартинелли пытался вытолкнуть защитника гостей Конора Брэдли за пределы поля, когда тот лежал у боковой линии, подвернув ногу. Перед этим он сначала несильно кинул в него мяч.
Действия бразильца возмутили игроков «Ливерпуля», что привело к массовой стычке. Вратарь мерсисайдцев Алиссон оттащил Мартинелли от своих партнеров.
Главный судья Энтони Тэйлор показал Габриэлю желтую карточку. Предупреждение по итогам эпизода также заработал Ибраима Конате.
Изображения: кадры из трансляции
