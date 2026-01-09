Винисиус под роликом о его перепалке с Симеоне: «Опять проиграл матч на вылет🥺»
Винисиус о Симеоне: опять проиграл матч на вылет.
Винисиус Жуниор прокомментировал перепалку с Диего Симеоне во время полуфинальной игры Суперкубка Испании между «Реалом» и «Атлетико» (2:1).
Бразилец оставил сообщение под видео Фабрицио Романо, демонстрирующим конфликт в момент замены игрока.
«Опять проиграл матч на вылет🥺», – написал Винисиус.
«Не помню, у меня плохая память». Симеоне отказался комментировать фразу «Флорентино тебя выгонит» в адрес Винисиуса
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: инстаграм журналиста Фабрицио Романо
