«Не помню, у меня плохая память». Симеоне отказался комментировать фразу «Флорентино тебя выгонит» в адрес Винисиуса
Диего Симеоне: не помню, что сказал Винисиусу, у меня плохая память.
Диего Симеоне не захотел комментировать перепалку с Винисиусом Жуниором во время матча между «Атлетико» и «Реалом» (1:2) в полуфинале Суперкубка Испании.
– Все, что происходит на поле, остается на поле, таково правило еще с тех пор, когда мы были детьми. Мне нечего сказать.
– Вы сказали ему: «Флорентино тебя выгонит».
– Я не помню. У меня плохая память, – ответил главный тренер «Атлетико».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
