«Не помню, у меня плохая память». Симеоне отказался комментировать фразу «Флорентино тебя выгонит» в адрес Винисиуса

Диего Симеоне: не помню, что сказал Винисиусу, у меня плохая память.

Диего Симеоне не захотел комментировать перепалку с Винисиусом Жуниором во время матча между «Атлетико» и «Реалом » (1:2) в полуфинале Суперкубка Испании.

– Все, что происходит на поле, остается на поле, таково правило еще с тех пор, когда мы были детьми. Мне нечего сказать.

– Вы сказали ему: «Флорентино тебя выгонит».

– Я не помню. У меня плохая память, – ответил главный тренер «Атлетико ».