Артета ни разу не обыгрывал Слота – 3 ничьих и поражение
Микель Артета ни разу не обыгрывал Арне Слота.
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета еще ни разу не обыгрывал Арне Слота, возглавляющего «Ливерпуль».
Их команды четыре раза встречались друг с другом. Три игры завершились вничью, еще одна – победой мерсисайдцев (1:0, в первом круге текущего сезона АПЛ).
Сегодня в матче 21-го тура чемпионата Англии, проходившем в Лондоне, «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью (0:0).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Transfermarkt
