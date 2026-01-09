Артета ни разу не обыгрывал Слота – 3 ничьих и поражение

Микель Артета ни разу не обыгрывал Арне Слота.

Главный тренер «Арсенала » Микель Артета еще ни разу не обыгрывал Арне Слота , возглавляющего «Ливерпуль ».

Их команды четыре раза встречались друг с другом. Три игры завершились вничью, еще одна – победой мерсисайдцев (1:0, в первом круге текущего сезона АПЛ ).

Сегодня в матче 21-го тура чемпионата Англии, проходившем в Лондоне, «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью (0:0).