«Арсенал» опережает «Ман Сити» и «Астон Виллу» на 6 очков, «Ливерпуль» – на 14, «МЮ» – на 17, «Челси» – на 18

«Арсенал» не смог оторваться от «Манчестер Сити».

«Арсенал » не воспользовался тем, что «Манчестер Сити » потерял очки.

Обе команды в 21-м туре АПЛ сыграли вничью. «Канониры» не сумели обыграть «Ливерпуль » (0:0), «горожане» – «Брайтон» (1:1).

Лондонцы лидируют в чемпионате с 49 очками. Они опережают «Ман Сити» и «Астон Виллу » на 6 баллов, «Ливерпуль» – на 14.