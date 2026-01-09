«Арсенал» опережает «Ман Сити» и «Астон Виллу» на 6 очков, «Ливерпуль» – на 14, «МЮ» – на 17, «Челси» – на 18
«Арсенал» не смог оторваться от «Манчестер Сити».
«Арсенал» не воспользовался тем, что «Манчестер Сити» потерял очки.
Обе команды в 21-м туре АПЛ сыграли вничью. «Канониры» не сумели обыграть «Ливерпуль» (0:0), «горожане» – «Брайтон» (1:1).
Лондонцы лидируют в чемпионате с 49 очками. Они опережают «Ман Сити» и «Астон Виллу» на 6 баллов, «Ливерпуль» – на 14.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
