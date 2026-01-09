«Ливерпуль» сыграл вничью третий раз подряд – с «Арсеналом». Команда Слота не проигрывает с ноября
«Ливерпуль» сыграл вничью три раза подряд.
«Ливерпуль» сыграл вничью в третий раз подряд.
Сегодня команда Арне Слота поделила очки с «Арсеналом» в 21-м туре АПЛ – 0:0. Перед этим мерсисайдцы сыграли вничью с «Лидсом» (0:0) и «Фулхэмом» (2:2).
Отметим, что «Ливерпуль» не проиграл ни одного матча с 30 ноября – за этот период он одержал 5 побед и 5 раз сыграл вничью.
12 января команда Слота встретится с «Барнсли» в Кубке Англии.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
