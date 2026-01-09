«Всех с победой. Еще один». Сафонов, пропустивший матч Суперкубка Фрации, о трофее «ПСЖ»

Сафонов о победе «ПСЖ» в Суперкубке Франции: еще один, пожалуйста.

Вратарь «ПСЖ » Матвей Сафонов отреагировал на победу своей команды в матче за Суперкубок Франции с «Марселем » (2:2, 4:1 по пенальти).

Россиянина не было в заявке на турнир из-за травмы. Сафонов, следивший за игрой по телевизору, записал видео в момент, когда команда поднимала трофей.

«Ну что, всех с победой в серии пенальти. И, наверное, время с вами вместе поднять трофей. Але.

Еще один. Пожалуйста», – говорит Сафонов на видео, опубликованном его в телеграм-канале.