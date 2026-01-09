«Всех с победой. Еще один». Сафонов, пропустивший матч Суперкубка Фрации, о трофее «ПСЖ»
Сафонов о победе «ПСЖ» в Суперкубке Франции: еще один, пожалуйста.
Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов отреагировал на победу своей команды в матче за Суперкубок Франции с «Марселем» (2:2, 4:1 по пенальти).
Россиянина не было в заявке на турнир из-за травмы. Сафонов, следивший за игрой по телевизору, записал видео в момент, когда команда поднимала трофей.
«Ну что, всех с победой в серии пенальти. И, наверное, время с вами вместе поднять трофей. Але.
Еще один. Пожалуйста», – говорит Сафонов на видео, опубликованном его в телеграм-канале.
Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4448 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал Матвея Сафонова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости