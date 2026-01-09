«Интер» на 3 очка оторвался от «Милана» в Серии А. «Наполи» отстает от лидера на 4 балла, «Ювентус» и «Рома» – на 6
«Милан» отстал от «Интера» на 3 очка.
«Милан» позволил «Интеру» оторваться в таблице Серии А.
Команда Массимилиано Аллегри сегодня разделила очки с «Дженоа» (1:1) в 19-м туре. «Нерадзурри» вчера обыграли «Парму» (2:0).
«Интер» лидирует в чемпионате Италии с 42 очками после 18 игр. «Милан» отстает на три балла, «Наполи» – на четыре, «Ювентус» и «Рома» – на шесть (при этом обе эти команды провели на матч больше, чем ранее упомянутые).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
