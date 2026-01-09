Алонсо о 2:1 с «Атлетико»: «Реал» проводил длительные периоды в обороне, но целью был выход в финал. Быстрый гол дал нам преимущество, которое хотелось удержать»
Хаби Алонсо высказался о выходе в финал Суперкубка Испании.
Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо подвел итоги игры с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании (2:1).
– Это полуфинальный матч, забитый гол на ранней стадии дал нам преимущество, которое хотелось удержать. Мы проводили длительные периоды в обороне, но целью был выход в финал, и мы рады, что сможем сыграть в финале в воскресенье.
Счет 1:0 действительно поставил нас в несколько невыгодное положение, но нужно интерпретировать каждый момент; идея заключалась не в том, чтобы защищаться, цель – выиграть матч, и мы вышли в финал.
– Были ли замены вызваны тем, что Винисиус не защищался?
– Они нагрузили этот фланг большим числом игроков, и нам нужно было укрепить его, – сказал Алонсо.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
