«Арсенал» не проигрывает 8 матчей подряд – 6 побед, 2 ничьих. Сегодня – 0:0 с «Ливерпулем»

«Арсенал» не проигрывает 8 матчей подряд.

«Арсенал» продлил серию матчей без поражений.

Сегодня команда Микеля Артеты поделила очки с «Ливерпулем» в 21-м туре АПЛ – 0:0. В восьми последних матчах лондонский клуб одержал 6 побед и два раза сыграл вничью.

11 января «Арсенал» встретится с «Портсмутом» в Кубке Англии.