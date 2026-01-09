  • Спортс
  • «Милан» 17 матчей не проигрывает в Серии А – с августа. Станчу из «Дженоа» сегодня не забил «россонери» с пенальти на 99-й
«Милан» 17 матчей не проигрывает в Серии А – с августа. Станчу из «Дженоа» сегодня не забил «россонери» с пенальти на 99-й

«Милан» не проигрывает в чемпионате с августа.

«Милан» с трудом избежал второго поражения в чемпионате Италии.

Команда Массимилиано Аллегри вырвала ничью в конце игры с «Дженоа» на своем поле – 1:1. На 99-й минуте вышедший на замену полузащитник генуэзцев Николаэ Станчу пробил выше ворот с пенальти.

Единственное поражение в Серии А у «россонери» было еще в августе – в 1-м туре от «Кремонезе» (1:2). С тех пор у них 11 побед и 6 ничьих.

11 января «Милан» встретится с «Фиорентиной».

