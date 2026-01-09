Шевалье о двух отраженных пенальти в серии с «Марселем»: «Знал, что если дойдет до пенальти, я их возьму, я был настроен решительно. Последние полгода были непростыми»
Шевалье о победе над «Марселем»: знал, что если дойдет до пенальти, я их возьму.
Голкипер «ПСЖ» Люка Шевалье высказался о двух отраженных пенальти в послематчевой серии с «Марселем» в игре за Суперкубок Франции (2:2, 4:1 по пенальти).
«Я всегда стараюсь сохранять сдержанность, потому что последние шесть месяцев были непростыми, да и сам матч тоже выдался тяжелым. При счете 2:1 на 85-й минуте начинаешь задумываться, не пойдет ли что-то не так…
Команда не сдалась, и я знал, что если дело дойдет до пенальти, я их возьму, потому что был очень решительно настроен», – сказал Шевалье в интервью Ligue 1+.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: RMC Sport
