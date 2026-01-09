«Атлетико» 22 раза пробил по воротам «Реала» и 6 раз попал в створ в полуфинале Суперкубка Испании. У «сливочных» 8 ударов, 4 – в створ

«Атлетико» нанес больше ударов по воротам в дерби, чем «Реал».

Команда Диего Симеоне уступила «сливочным» со счетом 1:2 и вылетела из турнира. В этом матче «матрасники» нанесли 22 удара по воротам соперника, 6 из них пришлись в створ, 6 были заблокированы. Игроки команды Хаби Алонсо пробили по воротам 8 раз и четырежды попали в створ, два удара были заблокированы.

«Атлетико » владел мячом 55% времени.