«Атлетико» 22 раза пробил по воротам «Реала» и 6 раз попал в створ в полуфинале Суперкубка Испании. У «сливочных» 8 ударов, 4 – в створ
«Атлетико» нанес больше ударов по воротам в дерби, чем «Реал».
«Атлетико» бил по воротам чаще, чем «Реал», в полуфинале Суперкубка Испании.
Команда Диего Симеоне уступила «сливочным» со счетом 1:2 и вылетела из турнира. В этом матче «матрасники» нанесли 22 удара по воротам соперника, 6 из них пришлись в створ, 6 были заблокированы. Игроки команды Хаби Алонсо пробили по воротам 8 раз и четырежды попали в створ, два удара были заблокированы.
«Атлетико» владел мячом 55% времени.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Marca
