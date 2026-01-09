«Реал» выиграл 5 матчей подряд. Дальше – «Барселона»

«Реал» продлил победную серию до пяти матчей.

Команда Хаби Алонсо одолела «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании – 2:1. Ранее мадридцы обыграли «Бетис» (5:1), «Севилью» (2:0), «Талаверу» (3:2) и «Алавес» (2:1). Последнее поражение столичного клуба – от «Манчестер Сити» (1:2).

11 января «Реал» встретится с «Барселоной» в финале.