Фримпонг упал в штрафной «Арсенала» после контакта с Инкапиэ. Судья Тэйлор не стал назначать пенальти

Судья не увидел возможной фол на Фримпонге в штрафной «Арсенала».

Джереми Фримпонг упал в штрафной «Арсенала» на 37-й минуте матча АПЛ (0:0, второй тайм).

Защитник «канониров» Пьеро Инкапиэ зацепил бутсу игрока «Ливерпуля». Главный судья Энтони Тэйлор и ассистенты на ВАР не отреагировали на эпизод.

Нидерландский защитник долго не мог подняться. Из-за этого возникла перепалка между Вирджилом Ван Дейком и Декланом Райсом – защитнику «Ливерпуля» не понравилось, что соперник продолжил играть, когда Фримпонг лежал на газоне.

Изображение: кадр из трансляции