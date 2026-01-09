Энрике о победе над «Марселем» в Суперкубке Франции: «Было очень сложно, они играли лучше нас. Де Дзерби все критикуют, но он очень хороший тренер»

Луис Энрике высказался о завоевании Суперкубка Франции.

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу над «Марселем » в финале Суперкубка Франции (2:2, 4:1 по пенальти).

«Игра была очень напряженной. Мы достойно начали матч, но в итоге «Марсель» сыграл очень хорошо, они заслуженно навязали нас борьбу. Было очень сложно. Они играли лучше нас, хотя мне все еще нужно проанализировать матч. Я должен поздравить Де Дзерби, которого все критикуют. Он очень хороший тренер.

Матчи «ПСЖ » и «Марселя» получаются отличными? Есть еще «Ланс», «Лилль», «Лион», «Монако», «Страсбур»... многие команды такого уровня», – сказал Энрике.