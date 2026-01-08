«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании в 4-й раз подряд. Класико пройдет 11 января
«Реал» и «Барселона» вновь встретятся в финале Суперкубка Испании.
Определились оба финалиста Суперкубка Испании.
«Реал» сегодня одолел «Атлетико» (2:1), а «Барселона» вчера разгромила «Атлетик» (5:0).
Класико состоится в решающем матче Суперкубка в четвертый раз подряд. За эти годы «блауграна» победила дважды, мадридцы – один раз.
Игра «Реала» с «Барселоной» назначена на 11 января.
Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4405 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости