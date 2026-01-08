«Реал» сыграет с «Барселоной» в финале Суперкубка Испании в 4-й раз подряд. Класико пройдет 11 января

«Реал» и «Барселона» вновь встретятся в финале Суперкубка Испании.

Определились оба финалиста Суперкубка Испании.

«Реал» сегодня одолел «Атлетико » (2:1), а «Барселона » вчера разгромила «Атлетик» (5:0).

Класико состоится в решающем матче Суперкубка в четвертый раз подряд. За эти годы «блауграна» победила дважды, мадридцы – один раз.

Игра «Реала » с «Барселоной» назначена на 11 января.