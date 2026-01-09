«Реал» вышел в финал Суперкубка Испании в 5-й раз подряд

«Реал» вышел в финал Суперкубка Испании в пятый раз подряд.

«Реал» сыграет в финале Суперкубка Испании в пятый раз подряд.

Сегодня команда под руководством Хаби Алонсо обыграла «Атлетико» со счетом 2:1 в полуфинале турнира. «Сливочные» примут участие в решающем матче соревнования, где встретятся с «Барселоной».

В 2022 году «Реал» выиграл трофей, победив «Атлетик» (2:0), а в 2024-м обыграл в финале «Барселону» (4:1). В 2023-м и 2025-м мадридцы проиграли каталонцам (1:3 и 2:5).