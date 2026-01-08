Коке побил рекорд Рамоса по количеству мадридских дерби. Хавбек «Атлетико» провел 44 матча с «Реалом»

Коке – рекордсмен по количеству мадридских дерби.

«Атлетико » играет с «Реалом » в полуфинале Суперкубка Испании (1:2, второй тайм). Для Коке это 44-е дерби в карьере.

Испанец превзошел рекорд Серхио Рамоса (43). По 42 дерби провели Лука Модрич , Франсиско Хенто и Маноло Санчис .