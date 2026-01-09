У Симеоне 21 поражение, 15 побед и 13 ничьих в 49 матчах против «Реала» за тренерскую карьеру

Диего Симеоне проиграл 21 из 49 матчей против «Реала».

Диего Симеоне потерпел 21-е поражение от «Реала » в тренерской карьере.

Сегодня «Атлетико » под руководством аргентинского специалиста уступил «сливочным» со счетом 1:2 в полуфинале Суперкубка Испании.

Симеоне встретился с «Реалом» в 49-й раз – команда Диего одержала 13 побед над этим соперником, 15 раз сыграла вничью и проиграла 21 матч.