Шевалье отразил два пенальти в послематчевой серии с «Марселем» в Суперкубке Франции. «ПСЖ» выиграл трофей
Люка Шевалье отбил два удара в серии пенальти в матче за Суперкубок Франции.
Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье отразил два пенальти в послематчевой серии против «Марселя» в игре за Суперкубок Франции.
Основное время завершилось со счетом 2:2, в серии пенальти парижане были сильнее – 4:1. Француз парировал удары Мэттью О’Райли и Хамеда Траоре.
В декабре «ПСЖ» в серии пенальти добыл победу в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). Тогда россиянин Матвей Сафонов отразил четыре удара.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
