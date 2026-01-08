Шевалье отразил два пенальти в послематчевой серии с «Марселем» в Суперкубке Франции. «ПСЖ» выиграл трофей

Люка Шевалье отбил два удара в серии пенальти в матче за Суперкубок Франции.

Вратарь «ПСЖ» Люка Шевалье отразил два пенальти в послематчевой серии против «Марселя » в игре за Суперкубок Франции .

Основное время завершилось со счетом 2:2, в серии пенальти парижане были сильнее – 4:1. Француз парировал удары Мэттью О’Райли и Хамеда Траоре .

В декабре «ПСЖ » в серии пенальти добыл победу в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти). Тогда россиянин Матвей Сафонов отразил четыре удара.