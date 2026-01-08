Экс-судья Фернандес про фол Гонсало на Пубиле: «Его простили, не показав желтую, но для красной этого недостаточно. Ему не удалось полноценно ударить Марка, к счастью»

Экс-арбитр прокомментировал стык Гонсало Гарсии и Марка Пубиля.

Бывший судья Павел Фернандес прокомментировал фол нападающего «Реала » Гонсало Гарсии Торреса на защитнике «Атлетико » Марке Пубиле .

Команды проводят матч в рамках полуфинала Суперкубка Испании. На 39-й минуте матча форвард «сливочных» Гарсия ударил шипами в голень Пубиля, который выбивал мяч. Главный арбитр встречи Матео Бускетс Феррер не наказал Гонсало.

«Нападающий играет шипами высоко и сильно рискует, к счастью, ему не удается полноценно ударить Пубиля. Его простили, не показав желтую, но для красной этого недостаточно», – написал Фернандес.

Фото: кадр из трансляции