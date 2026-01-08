У Родриго 3 гола и 3 ассиста в 6 последних матчах за «Реал»

Родриго совершил шесть результативных действий в шести последних матчах.

Вингер «Реала» отличился на 55-й минуте игры с «Атлетико» в полуфинале Суперкубка Испании.

Начиная с 10 декабря бразилец забил за мадридский клуб три мяча, а также отметился тремя голевыми пасами. Подробно со статистикой 24-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .