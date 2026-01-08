«Перес тебя выгонит, попомни мое слово». Симеоне – Винисиусу во время матча «Атлетико» и «Реала»
Симеоне – Винисиусу: Перес тебя выгонит, попомни мои слова.
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне допустил колкое высказывание в адрес вингера «Реала» Винисиуса Жуниора.
Команды проводят матч в рамках полуфинала Суперкубка Испании. В первом тайме камера Movistar зафиксировала момент, когда аргентинский тренер сказал бразильскому футболисту: «Флорентино [Перес] тебя выгонит, попомни мое слово».
