«Перес тебя выгонит, попомни мое слово». Симеоне – Винисиусу во время матча «Атлетико» и «Реала»

Симеоне – Винисиусу: Перес тебя выгонит, попомни мои слова.

Главный тренер «Атлетико » Диего Симеоне допустил колкое высказывание в адрес вингера «Реала » Винисиуса Жуниора .

Команды проводят матч в рамках полуфинала Суперкубка Испании. В первом тайме камера Movistar зафиксировала момент, когда аргентинский тренер сказал бразильскому футболисту: «Флорентино [Перес ] тебя выгонит, попомни мое слово».

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.