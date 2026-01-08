Штрафной, с которого «Реал» забил «Атлетико», назначен ошибочно, считает Итурральде: «Ничего не было»

«Реал» забил «Атлетико» с неверно назначенного штрафного, считает Итурральде.

Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес заявил, что штрафной удар, с которого «Реал » открыл счет в полуфинале Суперкубка Испании против «Атлетико», был назначен ошибочно.

На первой минуте дерби Джуд Беллингем оказался на газоне после контакта с Конором Галлахером . Судья встречи Матео Бускетс Феррер назначил штрафной удар. Федерико Вальверде прямым ударом отправил мяч в сетку.

«Там ничего не было», – сказал Итурральде в эфире программы Carrusel Deportivo.

Скриншоты трансляции Movistar