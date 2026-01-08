Штрафной, с которого «Реал» забил «Атлетико», назначен ошибочно, считает Итурральде: «Ничего не было»
«Реал» забил «Атлетико» с неверно назначенного штрафного, считает Итурральде.
Экс-судья Эдуардо Итурральде Гонсалес заявил, что штрафной удар, с которого «Реал» открыл счет в полуфинале Суперкубка Испании против «Атлетико», был назначен ошибочно.
На первой минуте дерби Джуд Беллингем оказался на газоне после контакта с Конором Галлахером. Судья встречи Матео Бускетс Феррер назначил штрафной удар. Федерико Вальверде прямым ударом отправил мяч в сетку.
«Там ничего не было», – сказал Итурральде в эфире программы Carrusel Deportivo.
Скриншоты трансляции Movistar
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости