У Энрике 10 трофеев за 2,5 года в «ПСЖ» и 19 за тренерскую карьеру
Луис Энрике завоевал десятый трофей во главе «ПСЖ».
Парижане сегодня обыграли «Марсель» в матче за Суперкубок Франции.
Испанец возглавил французский клуб в 2023 году. За два с половиной года он трижды выиграл Суперкубок страны, по два раза – чемпионат и Кубок, по разу – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок. Также «ПСЖ» стал вторым на клубном чемпионате мира.
С учетом работы в «Барселоне» у Энрике уже 19 трофеев в тренерской карьере.
Кто выиграл больше от обмена Гонду на Дивеева?4366 голосов
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wikipedia
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости