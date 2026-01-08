У Энрике 10 трофеев за 2,5 года в «ПСЖ» и 19 за тренерскую карьеру

Луис Энрике завоевал десятый трофей во главе «ПСЖ».

Парижане сегодня обыграли «Марсель » в матче за Суперкубок Франции .

Испанец возглавил французский клуб в 2023 году. За два с половиной года он трижды выиграл Суперкубок страны, по два раза – чемпионат и Кубок, по разу – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок. Также «ПСЖ » стал вторым на клубном чемпионате мира.

С учетом работы в «Барселоне» у Энрике уже 19 трофеев в тренерской карьере.