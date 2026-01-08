«ПСЖ» выиграл Суперкубок Франции в 12-й раз за последние 13 лет и в 14-й в истории. Парижане опережают «Лион» на 6 трофеев

«ПСЖ» в 4-й раз подряд выиграл Суперкубок Франции.

«ПСЖ » по пенальти обыграл «Марсель » в матче за Суперкубок Франции .

Парижане завоевали этот трофей в 4-й раз подряд и в 12-й за последние 13 лет.

Всего у них 14 побед – больше всех в истории. «Лион» отстает на 6 наград.