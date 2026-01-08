Роналду после поражения от «Аль-Кадисии»: «Борьба не окончена. Мы продолжаем работать и станем сильнее вместе!»
Криштиану Роналду опубликовал пост после поражения «Аль-Насра».
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду выложил пост после поражения от «Аль-Кадисии» в 14-м туре чемпионата Саудовской Аравии (1:2).
Команда, за которую выступает португальский футболист, набрала 31 очко после 13 проведенных матчей и занимает 2-е место в турнирной таблице. На счету лидирующего «Аль-Хилаля» 35 баллов.
«Эта борьба еще не окончена. Мы продолжаем работать, и мы станем сильнее вместе!» – написал Роналду.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Криштиану Роналду
