Полиция Парижа запретила собираться на Елисейских полях на время четвертьфиналов Кубка Африки. В Лионе алжирские болельщики призывали к нападениям на евреев и марокканцев

Болельщикам запретят собираться на Елисейских полях во время 1/4 Кубка Африки.

Полиция Парижа запретила болельщикам собираться на Елисейских полях в период четвертьфиналов Кубка Африки, сообщает RMC Sport.

Ограничения будут действовать с 9 по 11 января. Использование фейерверков и пиротехники на этой территории также запрещено.

Мера направлена на предотвращение возможных беспорядков. Сообщается, что в Лионе алжирские болельщики после выхода сборной Алжира в четвертьфинал призывали к нападениям на евреев и марокканцев.