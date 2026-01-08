«Марсель» не выигрывает трофеев с 2012 года. Клуб проиграл «ПСЖ» по пенальти в матче за Суперкубок Франции

«Марсель» не выигрывает трофеев с 2012 года.

Сегодня команда Роберто Де Дзерби уступила «ПСЖ » в матче за Суперкубок Франции (2:2, 1:4 по пенальти). Последний титул «Олимпик» завоевал в 2012 году – тогда клуб стал обладателем Кубка французской лиги.

Отметим, что в прошлом «Марсель» выигрывал Суперкубок три раза.