Зампред Госдумы Жуков: «Если Карседо продержится в «Спартаке» год, это будет большим успехом. Печально, что клуб все время выбирает иностранцев. Лучше, чтобы был спартаковец, россиянин»
Александр Жуков: если Карседо продержится в «Спартаке» год, это будет успехом.
Александр Жуков оценил назначение Хуана Карседо главным тренером «Спартака».
«Посмотрим, что сможет показать Карседо в «Спартаке». Имя у него не очень громкое, не самый известный тренер. В его пользу говорит то, что он долгое время был помощником Унаи Эмери. Этот опыт должен помочь ему в «Спартаке».
Если Карседо продержится в «Спартаке» год, это уже будет большим успехом. В целом печально, конечно, что клуб все время выбирает иностранных тренеров. Лучше, чтобы был свой, спартаковский тренер, россиянин.
Для «Спартака» в этом сезоне положительным результатом будет попадание в тройку, но сделать это будет очень сложно, отставание от лидеров уже большое. Будем надеяться на лучшее», – сказал первый заместитель председателя Государственной думы.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Vseprosport
