Юрий Белоус: «Уверен, что Россия сыграет на ЧМ-2030, она вернула себе величие. Хотя путь снятия санкций не такой быстрый, если вспомнить Октябрьскую революцию»

Юрий Белоус: уверен, что Россия будет играть на ЧМ-2030.

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус выразил уверенность, что сборная России сыграет на чемпионате мира-2030.

«Уверен, что Россия будет играть на чемпионате мира в 2030 году. Хотя путь снятия санкций не такой быстрый, если мы вспомним Октябрьскую революцию 1917 года, а впервые сыграли на чемпионате мира по футболу в 1958 году.

Но сейчас Россия вернула себе величие. Мы должны сыграть следующем на чемпионате мира», – сказал Белоус.