«Аль-Наср» не побеждает три матча – два поражения подряд и ничья. Команда Роналду на 4 очка отстала от «Аль-Хилаля»
«Аль-Наср» еще больше отстал от «Аль-Хилаля» после 14-го тура.
«Аль-Хилаль» оторвался от «Аль-Насра» на 4 очка после матчей 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии.
Команда Симоне Индзаги сегодня разгромила «Аль-Хазем» (3:0). Она занимает первую строчку в таблице с 35 баллами.
«Аль-Наср» потерпел поражение от «Аль-Кадисии» (1:2), несмотря на гол Криштиану Роналду. В предыдущем матче он уступил «Аль-Ахли» (2:3), а в последней игре 2025 года сыграл вничью с «Аль-Иттифаком» (2:2).
У клуба из Эр-Рияда 31 очко – сравняться с ним может «Аль-Таавун» (28 при игре в запасе).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
