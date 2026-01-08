«Аль-Наср» не побеждает три матча – два поражения подряд и ничья. Команда Роналду на 4 очка отстала от «Аль-Хилаля»

«Аль-Наср» еще больше отстал от «Аль-Хилаля» после 14-го тура.

«Аль-Хилаль » оторвался от «Аль-Насра » на 4 очка после матчей 14-го тура чемпионата Саудовской Аравии.

Команда Симоне Индзаги сегодня разгромила «Аль-Хазем» (3:0). Она занимает первую строчку в таблице с 35 баллами.

«Аль-Наср» потерпел поражение от «Аль-Кадисии» (1:2), несмотря на гол Криштиану Роналду . В предыдущем матче он уступил «Аль-Ахли» (2:3), а в последней игре 2025 года сыграл вничью с «Аль-Иттифаком» (2:2).

У клуба из Эр-Рияда 31 очко – сравняться с ним может «Аль-Таавун » (28 при игре в запасе).