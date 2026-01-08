У Вальверде первый гол в сезоне – «Атлетико» ударом со штрафного. Роналду – рекордсмен дерби по таким голам в XXI веке (3)

Вальверде забил первый гол в сезоне.

Федерико Вальверде забил прямым ударом со штрафного в полуфинале Суперкубка Испании против «Атлетико» (1:0, первый тайм).

Это первый гол полузащитника «Реала » в сезоне.

В сентябрьском матче этих команд в Ла Лиге ударом со штрафного забил Хулиан Альварес из «Атлетико » (5:2).

Всего в мадридских дерби в XXI веке было забито восемь голов прямыми ударами со штрафного: 3 – Криштиану Роналду , 1 – Деметрио Альбертини, Симау, Месут Озил, Хулиан Альварес и Вальверде.