У Вальверде первый гол в сезоне – «Атлетико» ударом со штрафного. Роналду – рекордсмен дерби по таким голам в XXI веке (3)
Вальверде забил первый гол в сезоне.
Федерико Вальверде забил прямым ударом со штрафного в полуфинале Суперкубка Испании против «Атлетико» (1:0, первый тайм).
Это первый гол полузащитника «Реала» в сезоне.
В сентябрьском матче этих команд в Ла Лиге ударом со штрафного забил Хулиан Альварес из «Атлетико» (5:2).
Всего в мадридских дерби в XXI веке было забито восемь голов прямыми ударами со штрафного: 3 – Криштиану Роналду, 1 – Деметрио Альбертини, Симау, Месут Озил, Хулиан Альварес и Вальверде.
ЦСКА: новый нападающий важнее
«Зенит»: топ-защитник с паспортом
Равноценный обмен
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Педро Мартина в Х
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости